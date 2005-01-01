RMC Sport: у Лукаса Эрнандеса подозрение на разрыв крестообразной связки

Стала известна степень тяжести травмы защитника сборной Франции Лукаса Эрнандеса, которую футболист получил в матче группового этапа чемпионата мира — 2022 со сборной Австралии.

Как сообщает RMC Sport, у футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки правого коленного сустава.

Лукас Эрнандес получил травму на девятой минуте матча. Его заменил родной брат Тео Эрнандес.

Игра группы D проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Дидье Дешама.

В составе сборной Франции мячи забили Адриен Рабьо (27-я минута), Оливье Жиру (32-я, 71-я) и Килиан Мбаппе (68-я). У Австралии отличился Крейг Гудвин (9-я).

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

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