Тренер сборной Польши: Левандовски был очень эмоционален в раздевалке из-за промаха с пенальти

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич рассказал об эмоциях нападающего Роберта Левандовски после незабитого пенальти в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 со сборной Мексики.

«Я ему сочувствовал. Я знаю, что чувствует капитан, который не забивает пенальти. Он очень эмоционально это воспринял», — цитирует Михневича Football365.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 0:0. Нападающий Польши Роберт Левандовски не смог реализовать пенальти на 59-й минуте.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная Польши стала первой командой в истории чемпионатов мира, кому не удалось забить три пенальти подряд на турнире.