Тренер сборной Австралии: состав Франции стоит более €1 млрд, а наш — €35 млн

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 со сборной Франции.

«Мы отлично начали этот матч, но Франция не просто так стала чемпионом мира… Их состав стоит более €1 млрд, а наш — €35 млн. Это огромная разница. Многие их игроки выступают в топ-лигах, а у нас там нет никого», — цитирует Арнольда BBC Sport.

Игра группы D проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Дешама.

В составе сборной Франции мячи забили Адриен Рабьо (27-я минута), Оливье Жиру (32-я, 71-я) и Килиан Мбаппе (68-я). У Австралии отличился Крэйг Гудвин (9-я).

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам поделился эмоциями от матча с Австралией.