Дешам: Франция могла забить и больше, Австралия потратила все силы в первом тайме

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 со сборной Австралии.

«Несмотря на то что мы пропустили в начале матча, потом нам удалось сделать всё, что нужно. Во втором тайме мы могли забить и больше. Австралия потратила все силы в первом тайме», — цитирует Дешама RMC Sport.

Игра группы D проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Дешама.

В составе сборной Франции мячи забили Адриен Рабьо (27-я минута), Оливье Жиру (32-я, 71-я) и Килиан Мбаппе (68-я). У Австралии отличился Крейг Гудвин (9-я).

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее Дешам высказался о повреждении защитника Лукаса Эрнандеса в матче с национальной командой Австралии.