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Футбольный агент Барбоза: Роналду добился своего, расторгнув контракт с МЮ

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Португальский футбольный агент Паулу Барбоза высказался об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Я бы сказал, что расторжение контракта — это большая победа для Роналду, потому что он в форме интервью нашёл способ заявить о недовольстве, а так не принято во всём мире. Клуб пошел на разрыв соглашения, а это именно то, чего добивался Криштиану», — цитирует агента «Матч ТВ».

Барбоза уверен, что у Роналду удачно получилось решить вопрос и освободиться от клуба, за который он не хотел дальше выступать.

«То, что игроки, особенно с таким большим футбольным весом, решают расторгнуть контракт через интервью, а не через официальный разговор с представителями клуба, бывает очень редко», — добавил агент.

22 ноября стало известно, что МЮ расторг контракт с Роналду.

Напомним, что нападающий дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство МЮ и главного тренера манкунианского клуба Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. 

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Роналду высказался о расторжении контракта с «Манчестер Юнайтед».

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