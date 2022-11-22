Telegraaf: хавбек «Аякса» Ихаттарен арестован за угрозы

Полузащитник «Аякса» Мохаммед Ихаттарен был задержан полицией в Утрехте.

20-летний футболист угрожал человеку. Его имя пока не разглашается. В данный момент полиция ведёт расследование после получения заявления от потерпевшего, сообщает De Telegraaf.

Нидерландец, возможно, будет оставаться под стражей на время следствия.

Ихаттарен является игроком «Ювентуса». Сейчас он выступает на правах аренды за «Аякс».

Ранее сообщалось, что судебный процесс по делу полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса в Нидерландах отложен.