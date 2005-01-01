Жиру оформил дубль в матче с Австралией на ЧМ-2022

Сборная Франции проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Австралии.

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру забил второй мяч в ворота команды Австралии. Футболисту удалось отличиться на 32-й и 71-й минутах.

Игра проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. На данный момент счёт в матче 4:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Главный судья встречи — Виктор Мигель де Фрейтас Гомес из ЮАР.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Стефани Фраппар стала первой женщиной-арбитром на матче мужского чемпионата мира.