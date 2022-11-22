Узнать больше

Сергеев назвал матч «Зенита» с «Црвеной Звездой» игрой европейского уровня

Короткая ссылка
Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу в товарищеском матче с белградской «Црвеной Звездой».

«Думаю, сегодня был не такой уровень сопротивления, как в чемпионате России, потому что игра дружественная. Сегодня поиграли и получили удовольствие от игры европейского уровня», — цитирует Сергеева ТАСС.

Форвард считает, что матч получился зрелищным и интересным.

«Болельщиков много пришло. Понятно, что не Лига чемпионов и был более дружественный матч, но на поле было не до дружбы. Была борьба, и хорошо, что выиграли», — добавил Сергеев.

Игра в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

В составе «Зенита» мячи забили Алексей Сутормин (61-я минута, пенальти), Александр Ерохин (67-я), Густаво Мантуан (74-я). В сербском клубе отличился Ибраим Мустафа (23-я).

Ранее Семак заявил, что «Зенит» поддержит игровой тонус благодаря матчу с «Црвеной Звездой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить