Сергеев назвал матч «Зенита» с «Црвеной Звездой» игрой европейского уровня

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу в товарищеском матче с белградской «Црвеной Звездой».

«Думаю, сегодня был не такой уровень сопротивления, как в чемпионате России, потому что игра дружественная. Сегодня поиграли и получили удовольствие от игры европейского уровня», — цитирует Сергеева ТАСС.

Форвард считает, что матч получился зрелищным и интересным.

«Болельщиков много пришло. Понятно, что не Лига чемпионов и был более дружественный матч, но на поле было не до дружбы. Была борьба, и хорошо, что выиграли», — добавил Сергеев.

Игра в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

В составе «Зенита» мячи забили Алексей Сутормин (61-я минута, пенальти), Александр Ерохин (67-я), Густаво Мантуан (74-я). В сербском клубе отличился Ибраим Мустафа (23-я).

Ранее Семак заявил, что «Зенит» поддержит игровой тонус благодаря матчу с «Црвеной Звездой».