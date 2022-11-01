Мантуан: хочу увидеть Бразилию и Хорватию в финале ЧМ-2022

Полузащитник петербургского «Зенита» Густаво Мантуан надеется, что сборные Бразилии и Хорватии встретятся в финале чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«В идеале хочу увидеть финал между сборными Хорватии и Бразилии. Думаю, у команды хорошие шансы. Будем болеть за него (Деяна Ловрена. — RT), но не в матче с Бразилией, если так сложится», — цитирует Мантуана «Матч ТВ».

Латиноамериканский хавбек признался, что Хорватия для него — вторая сборная, за которую он будет болеть на первенстве планеты.

«Деян Ловрен — потрясающий человек, пример для всех нас и на поле, и в раздевалке. Мы все желаем ему пройти как можно дальше», — добавил бразилец.

Защитник «Зенита» Деян Ловрен вошёл в состав сборной Хорватии на ЧМ-2022. На групповом этапе балканская команда сыграет с Бельгией, Канадой и Марокко. Бразилия попала в группу со Швейцарией, Сербией и Камеруном.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче.