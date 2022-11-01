Франция после первого тайма обыгрывает Австралию в матче ЧМ-2022

Сборная Франции проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Австралии.

Игра проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. После первого тайма счёт в матче 2:1 в пользу команды Дидье Дешама.

В составе Франции мячи забили Адриен Рабьо (27-я) и Оливье Жиру (32-я). У Австралии отличился Крэйг Гудвин (9-я).

Главный судья встречи — Виктор Мигель де Фрейтас Гомес из ЮАР.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Жиру забил 50-й мяч в составе национальной команды Франции и приблизился к рекорду Тьерри Анри.