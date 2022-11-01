Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес получил травму в матче с командой Австралии на ЧМ-2022

Сборная Франции проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Австралии.

Лукас Эрнандес получил травму на девятой минуте матча. Его заменил родной брат Тео Эрнандес.

Игра проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу сборной Австралии.

Главный судья встречи — Виктор Мигель де Фрейтас Гомес из ЮАР.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Мексика и Польша сыграли вничью в матче ЧМ-2022 в Катаре.