Сборная Австралии открыла счёт в матче с командой Франции на ЧМ-2022

Сборная Франции проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Австралии.

Нападающий сборной Австралии Крэйг Гудвин отличился на девятой минуте. На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу команды Грэма Арнольда.

Игра проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Главный судья встречи — Виктор Мигель де Фрейтас Гомес из ЮАР.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее стали известны стартовые составы Франции и Австралии на матч ЧМ-2022.