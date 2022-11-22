Канчельскис считает, что Роналду продолжит карьеру в США

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уходе форварда Криштиану Роналду из МЮ.

«Мне кажется, что наибольшая вероятность, что уедет в Америку. Там и реклама, и деньги, и интерес есть. Команда Бекхэма из МЛС очень интересовалась Роналду», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

По словам Канчельскиса, было понятно, что МЮ расторгнет контракт с 37-летним португальцем.

«Думаю, что Роналду прекрасно понимал, что не будет играть в основном составе. Для него это удар сильный», — добавил бывший хавбек сборной России.

22 ноября стало известно, что МЮ расторг контракт с Роналду.

Напомним, что нападающий дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство МЮ и главного тренера манкунианского клуба Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Роналду высказался о расторжении контракта с «Манчестер Юнайтед».