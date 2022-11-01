Овчинников — о поражении Аргентины: во всём виноват Месси

Бывший российский вратарь Сергей Овчинников поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Саудовской Аравией.

«Думаю, всё дело в нём. Во всём виноват Месси. Ну не везёт ему со сборной. Вернее, Аргентине с ним не везёт», — цитирует Овчинникова «Чемпионат».

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

В составе сборной Саудовской Аравии мячи забили Аль-Шехри (48-я минута), Аль-Давсари (53-я). У Аргентины отличился Лионель Месси (десятая, пенальти).

Ранее Месси высказался о поражении от Саудовской Аравии в матче первого тура чемпионата мира в Катаре.