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Юран — об уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»: это правильное решение

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Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Юран прокомментировал уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».
Юран — об уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»: это правильное решение
  • AP
  • © Jon Super

«Футболист не молодеет. Понятно, что это великий и заслуженный человек, но он же не может до 60 лет играть. В этом плане решение правильное», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Он подчеркнул, что играть на высоком уровне до 40 лет нереально.

«Нужно смотреть объективно. Пора самому задуматься, что где-то он не тянет тот уровень, на котором его привыкли видеть», — добавил экс-форвард московского «Спартака».

22 ноября стало известно, что МЮ расторг контракт с Роналду.

Напомним, что нападающий дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство МЮ и главного тренера манкунианского клуба Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. 

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Роналду высказался о расторжении контракта с «Манчестер Юнайтед».

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