Стали известны стартовые составы Франции и Австралии на матч ЧМ-2022

В матче первого тура группы D на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре сыграют команды Франции и Австралии.

Матч первого тура группы D на ЧМ-2022 между сборными Франции и Австралии состоится 22 ноября. Начало — в 22:00 мск.

На поле с первых минут в составе сборной Франции появятся: Льорис, Павар, Конате, Упамекано, Лукас Эрнандес, Тчуамени, Гризманн, Рабьо, Дембеле, Жиру, Мбаппе.

В составе сборной Австралии на поле выйдут: Райан, Бехич, Роулес, Суттар, Аткинсон, Муй, Макги, Ирвин, Гудвин, Леки, Дьюк.

Ранее сообщалось, что Мексика и Польша сыграли вничью в матче ЧМ-2022 в Катаре.