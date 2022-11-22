Главный тренер сборной Туниса: надеюсь, что фанаты продолжат так же болеть за команду

Главный тренер сборной Туниса Джалел Кадри поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с командой Дании.

«Стоит отметить поддержку болельщиков. Она придала нам сил и уверенности. Надеюсь, что фанаты продолжат так же болеть за команду», — цитирует Кадри Reuters.

Встреча первого тура группы D на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилась со счётом 0:0.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн остался недоволен исходом матча первого тура чемпионата мира в Катаре с Тунисом.