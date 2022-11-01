Линекер — о поражении Аргентины: один из самых больших сюрпризов в истории ЧМ

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Саудовской Аравией.

«Один из самых больших сюрпризов в истории чемпионатов мира. Саудовская Аравия выступила невероятно», — написал Линекер в Twitter.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

В составе сборной Саудовской Аравии мячи забили Аль-Шехри (48-я минута), Аль-Давсари (53-я). У Аргентины отличился Лионель Месси (десятая, пенальти).

Ранее сообщалось, что сборная Дании сыграла вничью с командой Туниса в первом туре чемпионата мира по футболу — 2022.