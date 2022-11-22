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В «Трабзонспоре» ответили на вопрос о возможном переходе Баринова в турецкий клуб

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Президент «Трабзонспора» Ахмед Агаоглу прокомментировал возможный переход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в клуб.
В «Трабзонспоре» ответили на вопрос о возможном переходе Баринова в турецкий клуб
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Возможен ли переход Баринова в «Трабзонспор»? Нет, нам это неинтересно», — цитирует Агаоглу «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 26‑летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Баринов высказался о ничьей в товарищеском матче с командой Узбекистана.

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