В «Трабзонспоре» ответили на вопрос о возможном переходе Баринова в турецкий клуб
- РИА Новости
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«Возможен ли переход Баринова в «Трабзонспор»? Нет, нам это неинтересно», — цитирует Агаоглу «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне 26‑летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее Баринов высказался о ничьей в товарищеском матче с командой Узбекистана.