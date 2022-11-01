Мексика играет вничью с Польшей после первого тайма матча на чемпионате мира — 2022

Сборная Мексики встречается с командой Польши в матче ЧМ-2022 в Катаре.

После первого тайма счёт в матче — 0:0.

Игра проходит на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Главный судья встречи — Крис Бит из Австралии.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее полузащитник сборной Мексики Алексис Вега расплакался во время исполнения гимна перед матчем с Польшей на ЧМ-2022.