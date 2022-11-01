Полузащитник Туниса: некоторые датские футболисты посчитали, что для них это будет лёгкий матч

Полузащитник сборной Туниса заявил, что Дания недооценила его команду в матче первого тура чемпионата мира в Катаре.

«Думаю, что некоторые датские футболисты посчитали, что для них это будет лёгкий матч. Но мы показали, что нам есть что им противопоставить», — цитирует футболиста Tipsbladet.

Футболист подчеркнул, что после матча с Данией другие команды будут уважительно относится к Тунису.

Встреча первого тура группы D на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилась со счётом 0:0.

Ранее главный тренер сборной Дании сказал, что разочарован итогом матча с Тунисом на ЧМ-2022.