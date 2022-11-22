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Президент «Урала» назвал высокую посещаемость главным итогом победного матча с ЦСКА

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России по футболу с московским ЦСКА.
Президент «Урала» назвал высокую посещаемость главным итогом победного матча с ЦСКА
  • РИА Новости

«В такую погоду сложно показать хорошую игру, но самое важное — была борьба. Обе команды хотели победить, выглядели достойно. Нам в серии пенальти повезло больше, чем москвичам. Игра была хорошая, боевая, но самое главное, что пришли болельщики», — цитирует Иванова ТАСС.

Иванов признался, что для него не было сюрпризом, что на матче с ЦСКА будет аншлаг.

«Все-таки последняя игра в этом году, и до марта болельщики команду не увидят», — добавил Иванов.

Игра пятого тура на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась в основное время — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты екатеринбургского клуба.

ЦСКА с десятью очками занимает второе место в таблице, «Урал» с 12 баллами расположился на первой строчке.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча пятого тура группового этапа Кубка России по футболу с «Уралом».

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