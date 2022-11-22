Булыкин признался, что не будет смотреть матчи Кубка России
- РИА Новости
«Конечно, я буду смотреть матчи чемпионата мира, потому что он затмит все футбольные баталии во всём мире. Матчи там более привлекательные. Что касается игр Кубка России, то посмотрю обзоры, голы, опасные моменты», — цитирует Булыкина «Чемпионат».
В Кубке России до начала зимней паузы клубы РПЛ проведут по два матча. ЧМ-2022 завершится 18 декабря.
Ранее в Ассоциации фанатов Англии и Уэльса резко высказались о запрете ФИФА на радужные повязки на ЧМ.