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Булыкин признался, что не будет смотреть матчи Кубка России

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин признался, что не будет смотреть матчи Кубка России из-за параллельных трансляций с чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Булыкин признался, что не будет смотреть матчи Кубка России
  • РИА Новости

«Конечно, я буду смотреть матчи чемпионата мира, потому что он затмит все футбольные баталии во всём мире. Матчи там более привлекательные. Что касается игр Кубка России, то посмотрю обзоры, голы, опасные моменты», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

В Кубке России до начала зимней паузы клубы РПЛ проведут по два матча. ЧМ-2022 завершится 18 декабря.

Ранее в Ассоциации фанатов Англии и Уэльса резко высказались о запрете ФИФА на радужные повязки на ЧМ.

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