Главный тренер «Урала» Гончаренко прокомментировал победу команды над ЦСКА в КР

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу екатеринбургской команды в матче пятого тура Кубка России с ЦСКА.

«Мы понимали, что ЦСКА — одни из лидеров, что будет давление, атака ворот. В конце концов мы дотянули до серии пенальти, которую выиграли, и доставили радость болельщикам», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба в Telegram-канале.

Игра пятого тура на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась в основное время — 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты екатеринбургского клуба.

ЦСКА с десятью очками занимает второе место в таблице, «Урал» с 12 баллами расположился на первой строчке.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча пятого тура группового этапа Кубка России по футболу с «Уралом».