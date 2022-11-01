Левандовски — в стартовом составе сборной Польши на матч ЧМ-2022 с Мексикой

Объявлены стартовые составы сборных Польши и Мексики на матч группового этапа чемпионата мира в Катаре.

В составе сборной Польши с первых минут выйдут: Щенсны, Бережиньски, Глик, Кивиор, Кэш, Камински, Крыховяк, Шиманьски, Зелиньски, Залевски, Левандовски.

В составе команды Мексики появятся: Очоа, Монтес, Морено, Санчес, Гальярдо, Эдсон Альварес, Эррера, Чавес, Вега, Мартин, Лосано.

Игра между командами пройдёт 22 ноября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Дания и Тунис сыграли вничью в матче чемпионата мира.