Левандовски — в стартовом составе сборной Польши на матч ЧМ-2022 с Мексикой
Объявлены стартовые составы сборных Польши и Мексики на матч группового этапа чемпионата мира в Катаре.
В составе сборной Польши с первых минут выйдут: Щенсны, Бережиньски, Глик, Кивиор, Кэш, Камински, Крыховяк, Шиманьски, Зелиньски, Залевски, Левандовски.
В составе команды Мексики появятся: Очоа, Монтес, Морено, Санчес, Гальярдо, Эдсон Альварес, Эррера, Чавес, Вега, Мартин, Лосано.
Игра между командами пройдёт 22 ноября. Начало — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что Дания и Тунис сыграли вничью в матче чемпионата мира.