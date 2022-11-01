Дания играет вничью с Тунисом после первого тайма матча на ЧМ

Сборная Дании встречается с командой Туниса в матче чемпионата мира — 2022 в Катаре.

После первого тайма счёт в матче — 0:0.

Игра проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Главный судья встречи — Сесар Артуро Рамос из Мексики.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение в матче с Саудовской Аравией на ЧМ-2022.