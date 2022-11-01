Стали известны составы команд Дании и Туниса на матч ЧМ-2022

В матче первого тура группы D на чемпионате мира по футболу в Катаре сыграют команды Дании и Туниса.

Матч первого тура группы D на ЧМ-2022 между сборными Дании и Туниса состоится 22 ноября. Начало — в 16:00 мск.

На поле с первых минут в составе Дании появятся: Шмейхель, Андерсен, Кьяер, А. Кристенсен, Мехле, Дилейни, Эриксен, Р. Кристенсен, Хёйбьерг, Ольсен, Дольберг.

В составе Туниса на поле выйдут: Дамен, Тальби, Мерия, Бронн, Лайдуни, Скири, Дрегер, Абди, Мсакни, Жебали, Слиманею.

Ранее Аргентина уступила Саудовской Аравии в матче ЧМ-2022.