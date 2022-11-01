Защитник Саудовской Аравии потерял сознание после столкновения с голкипером в матче с Аргентиной

Защитник Саудовской Аравии Яссер аль-Шахрани в связи с травмой покинул поле в матче с командой Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

В компенсированное время игрок столкнулся с вратарём своей команды Мохаммедом аль-Овайсом. Голкипер попал в челюсть футболисту, после чего защитник какое-то время был без сознания. Через несколько минут он пришёл в себя. Его заменил Мохаммед аль-Бурайк.

Игра между командами завершилась со счётом 2:1 в пользу саудитов.

Ранее сообщалось, что на матче Аргентина — Саудовская Аравия присутствуют 88 тыс. зрителей при вместимости 80 тыс.