Аргентина семь раз попала в офсайд в первом тайме матча с Саудовской Аравией
Футболисты сборной Аргентины семь раз попали в офсайд в первом тайме матча с Саудовской Аравией на чемпионате мира в Катаре.
За весь мундиаль 2018 года в России аргентинцы зашли в офсайд шесть раз.
Счёт к 85-й минуте матча — 2:1 в пользу саудитов.
Напомним, что в первом тайме судья отменил три гола аргентинской команды, два из которых забил Лионель Месси.
Ранее сообщалось, что на матче Аргентина — Саудовская Аравия присутствуют 88 тыс. зрителей при вместимости 80 тыс.