Аргентина семь раз попала в офсайд в первом тайме матча с Саудовской Аравией

Футболисты сборной Аргентины семь раз попали в офсайд в первом тайме матча с Саудовской Аравией на чемпионате мира в Катаре.

За весь мундиаль 2018 года в России аргентинцы зашли в офсайд шесть раз.

Счёт к 85-й минуте матча — 2:1 в пользу саудитов.

Напомним, что в первом тайме судья отменил три гола аргентинской команды, два из которых забил Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что на матче Аргентина — Саудовская Аравия присутствуют 88 тыс. зрителей при вместимости 80 тыс.