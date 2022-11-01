На матче Аргентина — Саудовская Аравия присутствуют 88 тыс. зрителей при вместимости 80 тыс.

На матче между сборными Аргентины и Саудовской Аравии на чемпионате мира в Катаре присутствуют 88 012 зрителей.

При этом вместимость стадиона «Лусаил Айкони» в Лусаиле составляет 80 тыс. человек. Каким образом были размещены ещё 8 тыс. зрителей — неизвестно.

Счёт матча к 80-й минуте — 2:1 в пользу сборной Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Геогий Черданцев предложил отправить тренера сборной Аргентины на обследование в специальную больницу.