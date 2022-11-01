Благодаря голу Месси Аргентина обыгрывает Саудовскую Аравию после первого тайма

После первого тайма сборная Аргентины обыгрывает команду Саудовской Аравии в стартовом туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Счёт после первого тайма — 1:0.

Единственный гол в первой половине игры забил Лионель Месси, отличившись с пенальти на десятой минуте.

После этого судья встречи отменил три гола аргентинской команды, два из которых забил Лионель.

Ранее стало известно, что Месси стал первым аргентинским футболистом в истории, забивавшим на четырёх ЧМ.