Щербакова рассказала о восстановлении после операции

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась ходом восстановления после операции на колене.

«Восстановление — это и есть что-то вроде облегчённого режима. Выполняю по максимуму своих возможностей. По сравнению с обычными тренировками эта — лечебная физкультура», — цитирует Щербакову «Большой спорт».

18-летняя Анна завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в одиночном катании. Она также является чемпионкой мира 2021 года.

В августе фигуристка перенесла операцию на колене. Она не участвует в турнирах в первой половине сезона-2022/23.

Ранее Щербакова заявила, что перевыполнила свои планы на Играх-2022 в Пекине.