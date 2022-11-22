Щербакова рассказала о восстановлении после операции
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«Восстановление — это и есть что-то вроде облегчённого режима. Выполняю по максимуму своих возможностей. По сравнению с обычными тренировками эта — лечебная физкультура», — цитирует Щербакову «Большой спорт».
18-летняя Анна завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в одиночном катании. Она также является чемпионкой мира 2021 года.
В августе фигуристка перенесла операцию на колене. Она не участвует в турнирах в первой половине сезона-2022/23.
Ранее Щербакова заявила, что перевыполнила свои планы на Играх-2022 в Пекине.