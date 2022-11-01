Хави: Месси выглядит очень сильным, он будет делать разницу на ЧМ-2022

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал участие нападающего Аргентины Лионеля Месси в чемпионате мира в Катаре.

«Месси выглядит очень сильным. Мы снова видим лучшую версию Месси, и он будет делать разницу на ЧМ-2022. Тренер сборной Аргентины Скалони очень хорошо поработал. Я вижу их команду в полуфинале или в финале вместе с Бразилией», — приводит слова Хави Sport.es.

Месси стал четвёртым игроком в истории, сыгравшим в пяти чемпионатах мира.

В истории футбола только Антонио Карбахаль (Мексика), Рафаэль Маркес (Мексика) и Лотар Маттеус (Германия) выступали на пяти мундиалях.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Месси забил первый гол сборной Аргентины на ЧМ-2022.