В ФИФА объяснили расхождения в количестве зрителей на матчах и вместимости стадионов ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) выпустила заявление по поводу вместимости стадионов на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

На матче открытия чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Эквадора присутствовали 67 372 зрителя.

При этом вместимость стадиона «Эль-Байт» составляет 60 тыс. человек. Каким образом были размещены лишние 7 тыс. зрителей — неизвестно.

В ФИФА уточнили, что вместимость стадиона «Эль-Байт» в Эль-Хауре составляет 68 895 человек.

Напомним, что Эквадор обыграл Катар в матче открытия чемпионата мира со счётом 2:0.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перечислил страны, которые наиболее близки к победе на чемпионате мира в Катаре.