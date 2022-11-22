Мостовой считает, что футболисты сборной России не умеют воспринимать критику

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игроках национальной команды по футболу.

«У нас есть такая тенденция, что если ты говоришь правду, то многие на это обижаются. Я, конечно, не ожидал, что сборная России так сыграет. Видимо, такой у нас уровень», — цитирует Мостового Betonmobile.

Встреча между Узбекистаном и Россией в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» завершилась со счётом 0:0.

17 ноября сборная России также сыграла вничью с командой Таджикистана — 0:0. 24 сентября подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии со счётом 2:1.

Ранее Анатолий Бышовец заступился за сборную России и резко ответил критикам.