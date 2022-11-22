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Мостовой считает, что футболисты сборной России не умеют воспринимать критику

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игроках национальной команды по футболу.
Мостовой считает, что футболисты сборной России не умеют воспринимать критику
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«У нас есть такая тенденция, что если ты говоришь правду, то многие на это обижаются. Я, конечно, не ожидал, что сборная России так сыграет. Видимо, такой у нас уровень», — цитирует Мостового Betonmobile.

Встреча между Узбекистаном и Россией в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» завершилась со счётом 0:0.

17 ноября сборная России также сыграла вничью с командой Таджикистана — 0:0. 24 сентября подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии со счётом 2:1.

Ранее Анатолий Бышовец заступился за сборную России и резко ответил критикам.

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