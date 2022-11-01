Хави назвал фаворитов ЧМ-2022 и не включил в их число Испанию

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением по поводу фаворитов чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Я вижу Бразилию и Аргентину на шаг впереди европейцев. Франция, Испания, Португалия, Англия, Германия, Бельгия и Хорватия также имеют неплохие шансы. Испанцы? Надежда всегда есть», — цитирует Хави Sport.es.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перечислил страны, которые наиболее близки к победе на чемпионате мира в Катаре.