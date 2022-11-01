Камоцци: отсутствие Промеса на ЧМ — политический момент

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на отсутствие нападающего красно-белых Квинси Промеса в составе сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре.

«Думаю, Промес не поехал на чемпионат мира, потому что играет в российском чемпионате. Это политический момент, не имеющий никакого отношения к футболу», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

Промес не попал в итоговую заявку сборной Нидерландов.

В первом матче чемпионата мира подопечные Луи ван Гала обыграли команду Сенегала со счётом 2:0.

Ранее Стивен Бергвейн заявил, что присутствие нападающего «Спартака» Квинси Промеса в составе сборной Нидерландов положительно сказалось бы на чемпионате мира.