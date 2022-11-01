Футболистов сборной Ганы эвакуировали из отеля из-за подозрений о заложенной бомбе

Игроки и персонал сборной Ганы были эвакуированы из отеля из-за подозрений о заложенной бомбе на чемпионате мира в Катаре.

Через 45 минут проверки было установлено, что находиться в отеле безопасно, передаёт пресс-служба национальной команды.

В первом матче мундиаля сборная Ганы проведёт игру с командой Португалии. Встреча состоится 24 ноября в 19:00 мск.

В группе H также выступают Южная Корея и Уругвай.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что Португалия — лучшая команда на ЧМ-2022, но нужно доказать это на поле.