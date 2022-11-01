Губерниев: здорово, что судья добавил 24 минуты к матчу Англия — Иран

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на 24 минуты, добавленные в матче между сборными Англии и Ирана на чемпионате мира в Катаре.

«Иран показали себя настоящими мужиками. Всё остальное второстепенно. Замечательно, что судья добавил 24 минуты ко времени — это здорово для зрителей и рейтинга футбола», — цитирует Губерниева Metaratings.

Встреча первого тура группы B на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Гарета Саутгейта.

Напомним, что 21 ноября арбитры добавили к основному времени трёх матчей 47 минут, а в реальности было сыграно 54 минуты компенсированного времени.

Ранее Ольга Смородская отреагировала на жест сборной Англии в поддержку акции Black Lives Matter.