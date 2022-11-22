Бывший судья Вилков выступил против радужных повязок на ЧМ-2022
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«Повязка, её цвет и всё, что на ней написано, строго регламентируются. Я против всей этой пропаганды ЛГБТ. Люди приходят на стадион смотреть на футбол», — цитирует Вилкова Metaratings.
При этом он добавил, что только арбитр решает, показывать жёлтую карточку или нет, а не руководители ФИФА.
Напомним, что Англия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Уэльс, Швейцария и Дания отказались от ношения повязок в поддержку ЛГБТ на чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за запрета ФИФА.
Ранее в Ассоциации фанатов Англии и Уэльса резко высказались о запрете ФИФА на радужные повязки на ЧМ.