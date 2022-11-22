Бывший судья Вилков выступил против радужных повязок на ЧМ-2022

Бывший российский судья Михаил Вилков прокомментировал запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на повязки в поддержку ЛГБТ на чемпионате мира в Катаре.

«Повязка, её цвет и всё, что на ней написано, строго регламентируются. Я против всей этой пропаганды ЛГБТ. Люди приходят на стадион смотреть на футбол», — цитирует Вилкова Metaratings.

При этом он добавил, что только арбитр решает, показывать жёлтую карточку или нет, а не руководители ФИФА.

Напомним, что Англия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Уэльс, Швейцария и Дания отказались от ношения повязок в поддержку ЛГБТ на чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за запрета ФИФА.

Ранее в Ассоциации фанатов Англии и Уэльса резко высказались о запрете ФИФА на радужные повязки на ЧМ.