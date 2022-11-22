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Доменек: на ЧМ-2018 в России мне было скучно

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Бывший наставник сборной Франции Раймон Доменек поделился воспоминаниями от чемпионата мира 2018 года в России.
Доменек: на ЧМ-2018 в России мне было скучно
  • AP
  • © Christophe Ena

«Буду плохим парнем и скажу, что мне было скучно во время чемпионата мира в 2018 году. Я не испытывал никаких эмоций — абсолютная пустота», — цитирует Доменека Puremedias.

Он добавил, что запомнил только победу сборной Франции на турнире.

Первенство планеты — 2018 прошло в России с 14 июня по 15 июля. Его победителем стала сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию. 

Напомним, что президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Россия провела лучший чемпионат мира по футболу в истории.

Ранее сообщалось, что ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму на ЧМ-2022.

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