Доменек: на ЧМ-2018 в России мне было скучно
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«Буду плохим парнем и скажу, что мне было скучно во время чемпионата мира в 2018 году. Я не испытывал никаких эмоций — абсолютная пустота», — цитирует Доменека Puremedias.
Он добавил, что запомнил только победу сборной Франции на турнире.
Первенство планеты — 2018 прошло в России с 14 июня по 15 июля. Его победителем стала сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию.
Напомним, что президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Россия провела лучший чемпионат мира по футболу в истории.
Ранее сообщалось, что ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму на ЧМ-2022.