Владелец ПСЖ отклонил предложение о продаже клуба за €4 млрд

Владелец и президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал о том, что отказался продавать клуб за крупную сумму.

«Предлагали более €4 млрд. Мы не собираемся полностью продавать клуб, но маленький процент — почему бы и нет? Думаем над разными предложениями», — цитирует talkSPORT.

После 15-ти туров Лиги 1 парижский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очков. ПСЖ также вышел в плей-офф Лиги чемпионов, где в 1/8 финала сыграет с «Баварией».

Ранее сообщалось, что президент ПСЖ во время ЧМ-2022 намерен уговорить Дембеле перейти в команду.