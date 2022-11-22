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Владелец ПСЖ отклонил предложение о продаже клуба за €4 млрд

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Владелец и президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал о том, что отказался продавать клуб за крупную сумму.
Владелец ПСЖ отклонил предложение о продаже клуба за €4 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © Harry Langer/DeFodi Images

«Предлагали более €4 млрд. Мы не собираемся полностью продавать клуб, но маленький процент — почему бы и нет? Думаем над разными предложениями», — цитирует talkSPORT.

После 15-ти туров Лиги 1 парижский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очков. ПСЖ также вышел в плей-офф Лиги чемпионов, где в 1/8 финала сыграет с «Баварией».

Ранее сообщалось, что президент ПСЖ во время ЧМ-2022 намерен уговорить Дембеле перейти в команду. 

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