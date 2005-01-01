Сборная США не может выиграть у европейских команд на ЧМ десять матчей

Сборная США сыграла вничью с Уэльсом в матче первого тура группового турнира чемпионата мира в Катаре.

США продлили свою безвыигрышную серию со сборными из Европы до десяти матчей. Они пять раз сыграли вничью и пять раз потерпели поражения с тех пор, как в 2002-м одолели сборную Португалию.

Следующий матч на групповом этапе сборная США проведет с Англией 25 ноября. Начало матча — в 22:00 мск.

Ранее нападающий сборной США Тимоти Веа высказался о забитом мяче в ворота сборной Уэльса в матче первого тура на чемпионате мира по футболу в Катаре.