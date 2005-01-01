Нападающий сборной Испании Торрес: с Коста-Рикой будет сложный матч

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес поделился ожиданиями от матча первого тура группового турнира чемпионата мира — 2022 с Коста-Рикой.

«Мы знаем, что Коста-Рика закроется на своей половине поля. Это будет сложный матч, каким всегда бывает первый матч чемпионата мира. Нам нужно придерживаться плана и выстраивать свою игру, если мы хотим победить», — цитирует Торреса Tuttomercatoweb.

Первый матч на групповом этапе сборная Испании сыграет с Коста-Рикой 23 ноября. Начало — в 19:00 мск.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что семь игроков сборной Испании заболели перед первым матчем на ЧМ-2022.