Веа: у отца не было возможности сыграть на ЧМ, сейчас пропускаю это через себя

Нападающий сборной США Тимоти Веа высказался о забитом мяче в ворота сборной Уэльса в матче первого тура на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Обсуждал ли я с отцом, как забью? Нет, что вы. Самое главное — это помогать команде и добывать победы. У отца не было возможности сыграть на чемпионате мира. Сейчас я пропускаю это через себя», — цитирует Веа «Чемпионат».

Встреча первого тура группы B на стадионе «Ахмед бин Али» в Дохе завершилась со счётом 1:1.

В составе сборной США мяч забил Тимоти Веа (37-я минута). У Уэльса отличился Гарет Бэйл (82-я, пенальти).

Ранее главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж прокомментировал ничейный результат своей команды с США в матче первого тура чемпионата мира в Катаре.