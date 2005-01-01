Игрок сборной Нидерландов Бергвейн считает, что Промес помог бы команде на чемпионате мира

Форвард нидерландской сборной Стивен Бергвейн заявил, что присутствие нападающего «Спартака» Квинси Промеса в составе национальной команды положительно сказалось бы на чемпионате мира.

«Если бы Промес был здесь, он бы сильно нам помог. Он невероятный игрок. Все знают ситуацию, сейчас тяжёлое время. Мы общаемся с ним каждую неделю. Промес — король России. Мы разговариваем о жизни, обо всём», — цитирует Бергвейна «Спорт-Экспресс».

Встреча первого тура группы A на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Луи ван Гала.

В составе сборной Нидерландов мячи забили Коди Гакпо (84-я минута), Дэви Классен (98-я (90 + 8)).

Промес не попал в итоговую заявку сборной Нидерландов.

Ранее главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подвёл итоги матча с Сенегалом.