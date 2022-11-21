Тренер сборной Уэльса Пейдж: Бэйл никогда нас не подводил

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж прокомментировал ничейный результат своей команды с США в матче первого тура чемпионата мира в Катаре.

«Важно не проигрывать в стартовом матче на турнире. Я благодарен ребятам за то, что они смогли добиться ничьей. Бэйл никогда нас не подводил», — приводит слова Пейджа ITV.com.

Встреча первого тура группы B на стадионе «Ахмед бин Али» в Дохе завершилась со счётом 1:1.

В составе сборной США мяч забил Тимоти Веа (37-я минута). У Уэльса отличился Гарет Бэйл (82-я, пенальти).

Ранее сообщалось, что Бэйл стал автором первого за 64 года гола Уэльса на ЧМ.