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Романо назвал Захаряна одной из приоритетных целей «Челси»

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в «Челси» в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста, российский футболист продолжает оставаться одной из приоритетных целей «Челси».

19-летний россиянин в летнее трансферное окно мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент назвал переговоры с «Челси» о переходе Захаряна сложной историей.

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