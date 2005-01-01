Бэйл стал автором первого за 64 года гола Уэльса на ЧМ

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл забил гол в матче с США в первом туре чемпионата мира по футболу в Катаре.

Бэйл реализовал пенальти на 82-й минуте матча. Таким образом, Уэльс забил первый за 64 года мяч на чемпионате мира. Последний раз валлийская команда забивала на мундиале 1958 года в Швеции.

Встреча первого тура группы B на стадионе «Ахмед бин Али» в Дохе завершилась со счётом 1:1.

Ранее США и Уэльс сыграли вничью в матче чемпионата мира.