Источник: получивший травму головы вратарь сборной Ирана больше не сыграет на ЧМ-2022

Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд не сможет принять участие в чемпионате мира из-за травмы.

Как сообщает Khabaronline, после игры вратарь отправился в больницу с сотрясением мозга, и стало известно, что он пропустит ЧМ-2022.

Бейранванду разбили нос на 10-й минуте. Голкипер не смог продолжить встречу, его заменил Хоссейн Хосейни на 20-й минуте.

Встреча первого тура группы B между Англией и Ираном на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Гарета Саутгейта.

Ранее футболисты сборной Англии сделали 35 точных передач перед шестым голом в матче с Ираном.